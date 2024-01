Claudia de Breij: ‘Lag er even helemaal af’

Claudia de Breij heeft vorig jaar tien maanden thuis doorgebracht omdat zij “er echt even helemaal af” lag. In De Avondshow met Arjen Lubach vertelde de cabaretière dinsdag dat zij in die periode niet meer wist hoe zij moest ontspannen.

“Ik kan het niet een burn-out noemen, maar ik lag er echt klassiek even helemaal af”, vertelt De Breij, die inmiddels weer in de theaters staat met haar nieuwe voorstelling Wat als. “Het uitte zich bij mij in dat ik echt niet meer wist hoe ik moest ontspannen.” Om dat toch te proberen, kocht ze onder meer een doos LEGO voor volwassenen. Dat werd echter “een dieptepunt”, vertelt ze. “Ik vond er geen zak aan. Ik wil niemand beledigen die wel van LEGO’en houdt, maar ik was bezig en deed heel veel fout, dus ik moest ook mijn kinderen vragen waar het dan misging. Maar het enige wat je kunt doen, is het iets minder goed doen dan hoe het op de doos staat. Dat werkte niet voor mij.”

Inmiddels heeft De Breij twee kittens en daar kan ze wel door ontspannen. “Ik wist niet dat ik daar zo dol op was. Ik ben helemaal geen dierenvriend”, aldus De Breij. De kittens zijn ragdolls, een ras waar ze op werd geattendeerd door zangeres Taylor Swift omdat zij daarmee op de cover van Time Magazine stond. “Ik dacht: die zijn leuk!”

Inmiddels ligt De Breij “er weer op”, zoals ze het zelf zegt. De periode thuis heeft haar ook geïnspireerd voor haar nieuwe voorstelling. “Ik kwam er heel erg achter dat er een groot verschil is tussen aardig gevonden worden en aardig zijn. En dat het eerste er helemaal niet toe doet en het tweede er heel erg toe doet. Daar moet je dan 48 voor worden! Stom he?”, lacht ze. Na de “kleine midlife”, zoals ze de periode thuis zelf noemt, staat ze ook anders op het toneel dan eerder. “Ik was onnodig onzeker”, zegt ze. “Nu sta ik iets meer op het podium van: leuk dat we er allemaal zijn”.