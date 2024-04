Chef’Special geeft in najaar show in AFAS Live

Chef’Special treedt in het najaar op in AFAS Live. De band geeft op 10 oktober een concert in de Amsterdamse concerthal, is dinsdag bekendgemaakt. De kaartverkoop begint donderdag.

De show staat in het teken van het nieuwe album New Gold, dat vrijdag verschijnt. “Het album waar we het afgelopen jaar met zoveel liefde aan hebben gewerkt, willen we groots met onze fans delen”, laat de band weten in een persverklaring. “Een gloednieuw album verdient ook een gloednieuwe show. Die geven we op donderdag 10 oktober in AFAS Live.”

Chef’Special vierde vorig jaar het 15-jarig bestaan in een uitverkochte Ziggo Dome. Volgende week begint de vijfkoppige groep aan een clubtour door Nederland en België.