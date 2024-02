Charlotte Nijs bevallen van tweede kind

Charlotte Nijs is bevallen van haar tweede zoon. De presentatrice van het EenVandaag Opiniepanel maakt het nieuws zaterdag bekend op Instagram.

De 35-jarige Nijs deelt een foto van zichzelf bij een kinderwagen. Haar zoontje heet Charles en is op 2 februari geboren.

De presentatrice maakte het nieuws van haar zwangerschap in november bekend op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen. Toen ze in verwachting was van haar eerste kind maakte ze dat ook bekend op de dag dat in 2022 werd gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Beeld: Instagram@charlottenijs1v