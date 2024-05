Chantal Janzen kruipt opnieuw in huid goede heks Glinda

Chantal Janzen is toegevoegd aan de line-up van The Best of Musicals in Ziggo Dome op zaterdag 29 juni. Dat heeft de organisatie van de eenmalige voorstelling maandag bekendgemaakt.

Janzen zal tijdens The Best of Musicals opnieuw in de huid kruipen van het personage Glinda uit de musical Wicked. Maandag precies 12,5 jaar geleden ging deze musical over twee jonge heksen in Nederland in première. Willemijn Verkaik speelde destijds de rol van Elphaba en staat op 29 juni weer samen met Janzen op het podium. Ook zullen onder anderen Brigitte Heitzer, René van Kooten en Freek Bartels die avond live te horen zijn.

Klassiekers

The Best of Musicals neemt de bezoeker mee op een reis langs bekende musicalnummers, begeleid door een groot orkest. Tijdens de voorstelling komen nummers voorbij uit musicals als Les Misérables, The Lion King, Frozen, The Phantom of the Opera, The Greatest Showman, Hamilton, Sister Act, We Will Rock You, Dreamgirls, Dear Evan Hansen en Jesus Christ Superstar.