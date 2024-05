Carrie ten Napel gaat soms depressief naar bed van Op1

Presentatrice Carrie ten Napel gaat de afgelopen jaren soms depressief naar bed van al het slechte nieuws in talkshow Op1. Dat vertelt zij vrijdag aan De Telegraaf. Zij vertelt dat zij het in haar nieuwe vrijdagvooravondshow op NPO1 anders wil gaan doen.

“We richten ons bij Op1 heel erg op het actuele nieuws”, aldus Ten Napel. “Dat is de laatste jaren vaak automatisch slecht nieuws. Soms ga je depressief naar bed. Ik vind het mooi om met een actueel haakje een ander soort verhalen te laten horen. Ik wil de mensen een positief gevoel geven.”

Ook wil Ten Napel in haar nieuwe programma “het geluid uit de provincie” laten horen. “Soms zei ik tijdens de vergaderingen van Op1: jongens, ik denk niet dat mensen zich in mijn dorp op het schoolplein hier druk over maken”, aldus de presentatrice in De Telegraaf. Zij gaat het programma uitzenden vanuit een voetbalkantine: “Dit is een plek waar het niet uitmaakt wie of wat je bent. Je komt daar allemaal om een potje te sporten of om naar je kind te kijken.”

Omroep MAX kreeg het felbegeerde tijdslot op de vrijdagvooravond. Naast Ten Napel werden ook de namen van Fidan Ekiz en Nadia Moussaid genoemd voor de vrijdagvooravondshow op NPO.

Eva Jinek presenteert van maandag tot en met donderdag voor omroep AVROTROS een talkshow op de vooravond van NPO 1. Jinek kondigde in juli vorig jaar aan de overstap te maken van RTL naar de publieke omroep.