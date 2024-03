Carlo en Irene doen eenmalige Telekids-comeback

Irene Moors en Carlo Boszhard verzorgen eind juni een eenmalige comeback van het programma Telekids. Zij doen dit op de Foute Party van Qmusic die op 28 en 29 juni plaatsvindt in de Brabanthallen. Het duo maakte het nieuws donderdag bekend in de Ochtendshow met Mattie & Marieke.

Het tweetal heeft hiertoe besloten omdat het precies 25 jaar geleden is dat Telekids van de buis verdween. Carlo en Irene laten tijdens de Foute Party het programma herleven met “een muzikale reis langs de Telekids-hoogtepunten. Pittige Tijden, Harry de Hengst, Wij Zijn Beter, De Vliegende Ouwe Taart en Giechel & Goochel”.

Medley

Het wordt alleen een medley van de liedjes, waarschuwde Moors in de uitzending. “We gaan niet alles wat we toen deden nog een keer doen en dat moeten we ook nooit doen, omdat dat in de beleving van de kijker toen zo groot is”, legt ze uit. “Dat blijft zo. Het gaat het nooit halen als we zoiets weer opnieuw hadden gedaan.” Maar op de Foute Party “herleven de liedjes van weleer nog een keer.”

‘Grote dikke punt’

Het wordt de enige en laatste keer dat het tweetal een soort reünie gaat doen. “Daarna nooit meer: dit wordt een grote dikke punt”, aldus Moors. Het tweetal presenteerde Telekids tussen 1989 en 1999 op RTL4.