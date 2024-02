Carlo Boszhard bezig met serie over presentator Willem Ruis

Carlo Boszhard werkt aan een dramaserie over presentator Willem Ruis. De presentator is als producent bij het project betrokken. De serie wordt geschreven door Ruis’ dochter Suus Ruis, schrijft Boszhard in zijn column in Televizier.

“In de serie komen onder andere de laatste dagen van een van de beste showmasters die Nederland ooit heeft gekend naar voren. Met als decor de Sterrenshow, de tent waar hij tv-geschiedenis mee schreef”, zegt de presentator. “Geschreven door zijn bloedeigen dochter Suus Ruis, ik kan niet wachten. Je wordt op de aarde gezet om je dromen waar te maken, en dit is zo’n droom.”

Suus vertelt aan Shownieuws dat de serie net als de Videolandserie PATTY, over Patty Brard, “deels fictief” is. “Het is geïnspireerd op zijn leven.”

Het is nog niet duidelijk of en waar de serie te zien zal zijn. Het project is nog niet verkocht.