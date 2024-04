Britt Dekker heeft engste paardrijwedstrijd van haar leven gereden

Britt Dekker heeft zondag naar eigen zeggen de engste paardrijwedstrijd in haar leven gereden. Dat deelt de 32-jarige presentatrice en dressuurruiter op Instagram.

“Vandaag was de engste wedstrijd in ons leven”, schrijft Dekker. “Ineens was er keiharde wind, de hekken vielen om, de wedstrijdbaan vloog weg.”

De baan werd gelukkig snel hersteld, schrijft Dekker. Zij en het paard waarop ze reed, genaamd Eve, vonden het erg spannend. “Maar toch gestart en ondanks dat de korte zijde omwaaide in onze proef hebben we onze tweede selectiewedstrijd Z2 voor de regiokampioenschappen gewonnen.”

Dekker is blij en trots, laat ze weten. “Dat we het gedaan hebben samen in deze storm.”