Brigitte Kaandorp is na ‘disstrack’ dol op Andries Knevel



Brigitte Kaandorp zong jaren geleden in haar voorstelling een lied waarin ze zong over hoe vreselijk het zou zijn om het bed te delen met Andries Knevel. Het lied, Als ik het maar niet met Andries Knevel hoef te doen, is bij haar fans nog altijd populair, maar inmiddels heeft de 62-jarige cabaretière “een groot zwak” voor Knevel. Dat zegt Kaandorp in Vrij, een bijlage van De Telegraaf.

“Dit was nou echt een lied dat ik zomaar uit de lucht kon plukken”, zegt Kaandorp over het nummer, waarin ze onder meer zingt dat ze het “liever met een paard, of een schaap of een kameel zou doen”. “Geen idee waar het vandaan kwam. Knevel stond voor dat strenge wereldje. Die priemende oogjes, dat wijzende vingertje. De perfecte persoon om het niet mee te willen doen.”

Aardige vent

Na het verschijnen van het lied was Kaandorp “na er twee keer met een smoes onderuit te zijn gekomen” te gast in Knevel & Van den Brink, dat Knevel toen presenteerde met Tijs van den Brink. “Andries bleek een aardige vent”, aldus Kaandorp. “Later hoorde ik van de dochter van Andries: ‘Onze hele familie heeft als ringtone Als ik het maar niet met Andries Knevel hoef te doen.’ Dat is toch té grappig. Ik heb inmiddels een groot zwak voor Andries Knevel.”