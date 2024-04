Bookmakers schatten kans Joost Klein hoger in

De kans dat Joost Klein met Europapa het Eurovisie Songfestival wint, is volgens bookmakers weer groter geworden. De zanger is vrijdag naar de derde plek gestegen.

Klein kwam de top 5 binnen op 7 maart en wisselde de vierde en vijfde plek daarna af. Europapa kwam op 29 februari uit.

De bookmakers denken nog steeds dat Zwitserland de grootste kans maakt op de winst. Op de tweede plaats staat Kroatië.

Het Eurovisie Songfestival is van 7 tot en met 11 mei in het Zweedse Malmö. Klein strijdt in de tweede halve finale om een finaleplaats.