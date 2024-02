Boer Haico zoekt – opnieuw – vrouw: relatie met Ellen gestrand

Kijkers van Boer Zoekt Vrouw zagen eerder tot hun grote verdriet hoe boer Haico op de valreep toch koos voor Jasmijn en Ellen, die haar hart al aan hem verloren had, naar huis stuurde. Maar tijdens de hereniging ter afsluiting van de reeks, verraste Haico vriend en vijand toen hij wereldkundig maakte dat hij tóch voor Ellen had gekozen. Maar die liefde bleek geen lang leven beschoren…

Tijdens de citytrip zagen kijkers dat er bepaald geen sprake was van een romantische klik tussen Haico, die in Denemarken woont, en de veel jongere Jasmijn. Maar Haico treurde niet lang, nam contact op met Ellen en al snel werden de twee tóch een setje. Ellen reisde regelmatig richting Denemarken om haar Haico op te zoeken, maar aan dat avontuur is nu een einde gekomen.

Op de site van het succesprogramma maken de twee bekend dat de relatie helaas gestrand is. “In de afgelopen maanden hebben we elkaar beter leren kennen en zijn we nu tot het besluit gekomen dat we helaas niet zo goed bij elkaar passen als we zo graag hadden gehoopt en gedacht”, aldus Haico en Ellen. Maar, benadrukt het ex-stel, ze blijven goede vrienden. “We zijn elkaar erg dankbaar voor dit mooie avontuur en hebben nog steeds goed contact met elkaar.”

Beeld: boerzoektvrouw/kro-ncrv