BN’ers vieren de vrijheid: ‘Belangrijke dingen’

Ambassadeurs van de Vrijheid FLEMMING en Claude zijn blij dat ze zondag de vrijheid kunnen vieren op de diverse bevrijdingsfestivals in het hele land. Dat doen ze natuurlijk met hun muziek, die volgens de artiesten hand in hand gaat met het principe van vrij zijn.

“Ik heb natuurlijk de vrijheid om te kunnen schrijven en uitbrengen wat ik wil”, zegt FLEMMING tegen het ANP. “Dus eigenlijk gaat het echt wel hand in hand. Muziek is vrijheid, want iedereen heeft er zijn eigen verhalen bij, zijn eigen comfort en zijn eigen passie.”

Ook Claude is blij met de vrijheid die hij geniet en met het publiek kan delen. “Vrijheid en muziek, zo’n dag als vandaag is daarmee echt perfect te omschrijven. Want ik sta straks op het podium muziek en plezier te maken met mijn band. Aan de andere kant staan dan mensen die ervan genieten en vrij kunnen dansen en genieten, dat is gewoon heel belangrijk tijdens zo’n dag. Dan zie je gewoon een goede combinatie van allebei.”

Claude, die op jonge leeftijd met zijn familie vanuit Congo naar Nederland vluchtte, blijft het belang van vrijheid en de viering ervan benadrukken. “Het is heel belangrijk dat ik mag optreden en dit allemaal mag doen. Dat de mensen daar gewoon aanwezig kunnen zijn en zich veilig voelen en geen zorgen hoeven te maken om bommen die uit de lucht vallen of om alles wat er gebeurt. Dat zijn belangrijke dingen.”