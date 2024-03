Bijzondere eer voor Duncan Laurence

Duncan Laurence krijgt volgende maand een tegel op de Walk of Fame in zijn studentenstad Tilburg. De zanger kreeg de tegel donderdagavond na zijn concert in 013 symbolisch overhandigd door burgemeester Theo Weterings, is te zien op de website van de gemeente. Half april krijgt de songfestivalwinnaar officieel een plekje op de Walk of Fame aan de Spoorlaan.

De in Spijkenisse geboren zanger studeerde van 2013 tot 2017 aan de Tilburgse Rockacademie en heeft vaker in interviews gezegd dat het nog steeds voelt als zijn stad. “Met deze uitspraak toverde je een kleur op onze Tilburgse wangen. We waren al trots op jou, maar jij maakte ons met deze woorden nog een beetje trotser”, zei de burgemeester tegen Laurence op het podium.

Goed gezelschap

De Walk of Fame bestaat sinds 2009, toen Tilburg zijn 200-jarig bestaan vierde. Ook sterren als Guus Meeuwis, Roy Donders, Corry Konings en Kenny B hebben een tegel.