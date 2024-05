Bijzondere dag voor Guus Meeuwis: ‘Niet vanzelfsprekend’

Guus Meeuwis noemt het “een voorrecht” dat hij zondagavond mag optreden tijdens het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. “Muziek is natuurlijk een prachtige manier om te verbinden en daar draait het ook om op 5 mei”, zegt de 52-jarige zanger in een gesprek met het ANP.

Meeuwis vindt het belangrijk dat we stilstaan bij het feit dat vrede “niet vanzelfsprekend” is. Voor de artiest betekent vrede dat mensen kunnen doen wat ze willen zonder zich beperkt te voelen om welke reden dan ook. “Of dat nu in woord is, of in daad”, zegt hij. “Vrede is een kostbaar goed”, vervolgt Meeuwis. “We zijn ermee opgegroeid. Het lijkt alsof dat allemaal vanzelfsprekend is, maar ik denk dat zowel het verleden als het heden laat zien dat vrede kwetsbaar is”, aldus Meeuwis.

Meeuwis zingt zondag onder meer het nummer Laat Mij In Die Waan. Hij zingt dit lied samen met Karsu. “Dat is aardig toepasselijk”, zegt hij daarover. Andere liedjes die Meeuwis zingt, zijn Proosten en Stapelen Geluk. “Proosten doen we die avond op het leven en Stapelen Geluk gaat over dat je het met z’n allen moet doen”, licht Meeuwis toe.

Andere artiesten die zondagavond op het podium staan tijdens het 5 mei-concert zijn April Darby, Emma Kok, FLEMMING en Gaia Aikman. Het is de dertigste editie van het 5 mei-concert. Het concert wordt vanaf 20.30 uur uitgezonden bij NPO 1.