B&B Vol Liefde-‘bambino(a)’ onderweg

Elise Raateland toog naar Spanje in de hoop in B&B-eigenaar Joy van Swieten de liefde van haar leven te vinden, maar die vlieger ging niet op. In plaats van Joy, stal zijn beste maat Ilídio haar hart, zo was afgelopen zomer te zien in B&B Vol Liefde. Die liefde wordt nu bezegeld met een kleine “bambino(a)”, schrijft Elise dolgelukkig bij een video over hun aanstaande babygeluk.

In de video is ook de echo te zien. “Kleine bambino(a) on the way”, schrijft Elise. Overigens is Joy ook nog altijd gelukkig in de liefde, en jawel, nog steeds met Dani.

Beeld: Instagram@eliseraateland