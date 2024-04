Bas Ragas voelde zich genaaid na zien Race Across The World: klopte niet met de werkelijkheid

Bas Ragas kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn deelname aan het RTL 4-programma Race Across The World. Hij vindt dat de makers in de montage een verkeerd beeld van hem hebben geschetst. “Ik voelde me redelijk genaaid toen ik het terugkeek”, zei Ragas zondag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune.

Voor het programma reisden BN’ers samen met een goede vriend of familielid met beperkt budget door Latijns-Amerika. Ragas deed dat met zijn zoon Sem. “De lijn die de makers hadden bedacht, hoe het verhaal was tussen Sem en mij, klopte niet met de werkelijkheid”, kijkt Ragas terug. Volgens hem kwam hij op de beelden “redelijk ongenuanceerd en ongeduldig” over, terwijl zijn zoon vooral “het licht en het baken” was.

‘Blame it on the edit…’

Ragas heeft zijn onvrede na afloop aan de makers laten weten. “Ik zei: ‘jongens, jullie hebben je eigen verhaaltje willen vertellen’. Ik ga op die manier nooit meer aan zo’n programma deelnemen. Zeker niet als je er geen invloed op hebt.”

Beeld: Reni van Maren