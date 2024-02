Bas Muijs betrokken bij auto-ongeluk: ‘Had heel slecht kunnen aflopen’

Bas Muijs is donderdagavond met de schrik vrijgekomen bij een auto-ongeluk. De auto van de GTST-acteur werd geraakt toen hij op de A4 reed, en raakte in een spin terecht. “Dit had echt heel slecht kunnen aflopen”, zegt Muijs tegen Omroep West.

Bij het ongeluk waren vijf auto’s betrokken, maar Omroep West schrijft dat iedereen bij het ongeluk ongedeerd bleef. Muijs merkt de gevolgen desondanks wel. “Het doet wel pijn allemaal”, zegt de acteur.

Muijs reed rond 22.00 uur via de snelweg naar huis. “Zonder dat ik het zag aankomen, werd ik keihard van de zijkant geramd en begon de auto te tollen over de snelweg”, vertelt Muijs over het ongeluk. De acteur omschrijft het voorval “alsof hij in een film zat”. “Ik ken zulke beelden alleen van autoraces die misgaan. En nu zat ik er zelf in. Dat het angstaanjagend was, is een understatement.”