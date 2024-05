‘B-bn’er’ vindt niet de ware, maar wél een muzikale match in Lang Leve de Liefde

Menig kijker van Lang Leve de Liefde zal zich deze week bij het zien van deze vrolijke Frans hebben afgevraagd: waar kennen we die ook alweer van? Gelukkig geeft de zelfbenoemde “b-bn’er” meteen opheldering door zijn hit Pizzahaha, beter bekend als De Pizzahut, voor zijn match Monique te ‘zingen’. Voor de kijkers wellicht een aha-moment, maar Monique herkende Eric Dikeb, de “b-bn’er” in kwestie, meteen.

Eric scoorde in 1998 al een hit met Volg de Leraar, maar werd pas echt bekend als één van de sidekicks van Rob Stenders in zijn radioshow Stenders Vroeg. In 2002 scoorde Eric een hit met Pizzahaha, altijd een klapper tijdens carnaval. Volle zalen trekken is hem dus niet onbekend, maar in de liefde is hij minder succesvol. Hij deed in meerdere programma’s een gooi naar het vinden van de ware, zoals in Take Me Out. Hij gaf zich zelfs letterlijk bloot for love en was poedeltjenaakt te zien in Adam zkt. Eva VIPS, maar het leverde hem niet de vrouw van zijn leven op.

In Lang Leve de Liefde mocht Eric gelukkig zijn kleren aanhouden, maar helaas: ook in de villa vond hij de liefde niet. Het klikte heel goed tussen hem en Monique maar van een liefdesvonk bleek wat beide partijen betreft geen sprake, onder andere omdat zij hem íets te volumineus vond. Wel was er kennelijk een dikke muzikale klik: Eric en Monique doken samen de opnamestudio in met als resultaat het lied Voetjes van de Vloer. Wie weet scoren ze een hit en is Eric in elk geval een muzikále match rijker…

