Antje Monteiro over kritiek Romy: “Shit happens”

Het afgelopen jaar heeft Romy Monteiro, de dochter van Antje, flink wat kritiek over zich heen gekregen. Antje reageert in Weekend nummer 12 op deze kritiek.

De musicalactrice vertelt dat zij de kritiek niet op die manier heeft ervaren. “Als je bekend bent, wordt er altijd wel iets over je gezegd”, legt ze uit. Antje gaat verder: “Ik sta positief in het leven, zo ook naar mijn kind, partner, nichtjes, kleindochter, werk en bedrijf.”

“Ik denk altijd: dingen gaan zoals ze gaan en het is wat het is”, vertelt ze. “Dat zijn heel stomme dooddoeners, maar wel de realiteit, en ik leef in de realiteit. Shit happens, en door.”

Over Romy spreekt de trotse moeder alleen maar lovend. “Ik heb het liefste, mooiste en knapste kind van de wereld. Er is niemand met een groter hart dan mijn kind, dat meen ik serieus”. Als Antje haar dochter met zichzelf vergelijkt zegt ze het volgende: “Ik vind haar mooier, talentvoller, liever, ze werkt harder en is professioneler dan ik. Dat vind ik oprecht”.

Ze geeft Romy dan ook niet zoveel adviezen over haar carrière. “Niet over hoe ze moet zingen, daar kan ik echt niks over zeggen. Ze heeft zóveel talent. Ook niet over hoe ze eruit zich of zich kleedt. Of hoe ze zich presenteert, ze is echt héél goed”.

