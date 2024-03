Antje Monteiro neemt gas terug: ‘Te veel op een dag is best pittig’

Musicalactrice Antje Monteiro heeft besloten wat gas terug te nemen. Ze merkt namelijk dat ze niet alles meer kan doen. “Ik word in april 55 en dat merk ik”, vertelt ze aan Weekend.

Antje is erg open over haar drukke schema: “Te veel op een dag, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat werken én daarnaast nog sporten, is best pittig”.

Het nieuwe jaar is de musicalactrice goed, maar druk ingegaan. Om ervoor te zorgen dat Monteiro niet teveel hooi op haar vork neemt, neemt ze nu een stapje terug. “Ik moet mijzelf een beetje in acht nemen”, geeft ze aan.

“Ik heb naast mijn bedrijf ook nog mijn gezin en partner, waar ik eveneens voor wil gaan”, zegt ze. “Dus heb ik – voor nu – een stapje terug genomen. Een moeilijke keuze, maar ik moet wel keuzes maken”.

