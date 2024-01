Anouk van de partij bij concert van Chantal Janzen

Anouk is de eerste artiest die is aangekondigd voor het Concert of the Year van Chantal Janzen. Het concert vindt plaats op 23 november in de Ziggo Dome.

Het Concert of the Year wordt georganiseerd door &C Media, het mediabedrijf van Chantal Janzen. Janzen is ook de host van het evenement, waar veel artiesten gaan optreden. Het orkest dat de zangers begeleidt wordt gedirigeerd door Dominic Seldis.

Suggesties

De andere artiesten worden later aangekondigd. Bezoekers die zich hebben aangemeld voor het concert kunnen ook suggesties voor acts doen die zij graag zouden willen zien.