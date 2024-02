Anouk na ophef in gesprek met transvrouw: ‘Fijn en leerzaam’

Anouk is na de ophef die vorige week ontstond na een onlinebericht over transvrouwen, met een transvrouw in gesprek gegaan. Op Instagram deelt de zangeres maandag dat zij dit gesprek als “ontzettend fijn en leerzaam” heeft ervaren. Bij het bericht plaatst ze een selfie met de transvrouw in kwestie.

“Na alle reacties op mijn bericht van vorige week heb ik per mail een uitnodiging gekregen voor een bijzonder en verhelderend ontmoeting met Milly Lanser, een transvrouw uit Hoorn”, schrijft Anouk. “Geen damage control of excuses, maar een liefdevol, eerlijk en openhartig gesprek waarin we meerdere inzichten over ons leven met elkaar hebben gedeeld.” Anouk wenst Milly ook “veel sterkte” met haar transgenderoperatie, die volgende week zal plaatsvinden. “Ik vind je moedig en sterk”, aldus de zangeres, die ook zegt na de operatie bij Lanser op bezoek te gaan.

De 48-jarige Anouk deelde anderhalve week geleden een foto op Threads van haar ongesteldheid. “Je pipi eraf hakken, maakt je geen vrouw. Maar dit wel. Word ik nu gecanceld?” schreef ze daarbij. Anouk kreeg veel kritiek, ook van bekende Nederlanders als Tim Hofman, Nikkie de Jager en Claudia de Breij.