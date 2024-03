Angela Schijf over The Passion: ‘Grootser dan ik had kunnen vermoeden’

Angela Schijf is behoorlijk onder de indruk van haar rol in The Passion afgelopen donderdag. “Het was nogal spectaculair. Magisch. Bizar. Waanzinnig. Het was grootser dan ik had kunnen vermoeden”, zo kijkt de actrice zaterdag terug op Instagram.

“Ik voelde me een soort Alice-in-Wonderland, alles was nieuw, alles was anders dan anders”, gaat Schijf verder. “Ik voelde me kwetsbaar maar gelukkig niet alleen, want er waren al die oude en nieuwe collega’s met steun, tips, een knipoog en kopjes thee. Ik voelde me ook krachtig. Omdat ik iets deed dat onbereikbaar leek, maar ondertussen was ik het wel aan het meemaken! De ontelbare lieve berichtjes, ze doen zo goed.”

Schijf, die de rol van Maria speelde, is blij dat veel kijkers geraakt zijn door “onze versie van dit verhaal van verbinding en vergeving. Het zijn zulke belangrijke waarden voor elke dag”, vindt de actrice. “En alle mensen die in Zeist waren, bedankt voor de mooie applausjes tussendoor. Onzekere harten gaan daarvan gloeien.”