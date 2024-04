Angela Schijf blikt terug: ‘Zou er bijna emotioneel van worden’

Haar hoofdrol in Flikken Maastricht heeft Angela Schijf veel gebracht. Dat schrijft de actrice in een bericht op Instagram, waar ze ter gelegenheid van de tweehonderdste aflevering een reeks foto’s uit de begintijd van de politieserie plaatst.

Dat er inmiddels tweehonderd afleveringen van de AVROTROS-reeks zijn gemaakt, noemt Schijf “een mijlpaal die we nooit hadden kunnen vermoeden”. “Deze rol en serie hebben me veel gebracht, ik zou er bijna emotioneel van worden. Dank aan allen die er al die jaren bij waren”, schrijft de actrice (44).

Schijf is sinds de eerste aflevering van de serie in september 2007 te zien in de rol van agent Eva van Dongen. De reeks over het politiecorps van de Limburgse hoofdstad is inmiddels bezig aan het 18e seizoen. De tweehonderdste aflevering van het met een Televizier-Ring bekroonde Flikken Maastricht is vrijdagavond te zien op NPO 1.