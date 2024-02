André van Duin voice-over in nieuwe MAX-serie over landgoederen

André van Duin is de voice-over van een nieuw tv-programma over kastelen en buitenplaatsen. Het nieuwe Omroep MAX-programma Liefde voor het Landgoed is vanaf 12 april wekelijks te zien op NPO 1.

In Liefde voor het Landgoed worden zes bewoners van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen gevolgd in hun missie om het familielandgoed te behouden voor volgende generaties, meldt Omroep MAX donderdag. Te zien is onder meer hoe deze bewoners hun kastelen eigenhandig onderhouden, waar generaties voor hen vaak konden terugvallen op tientallen personeelsleden.

De 93-jarige Agnes Kamerlingh Onnes-barones van Dedem is een van de hoofdpersonen uit de reeks. Zij woont nog op kasteel Vosbergen en krijgt hulp van thuiszorg en dochters om daar zelfstandig te kunnen blijven wonen.