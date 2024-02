André Hazes over erfenis: ‘Geld boeit me geen reet’

Het maakt André Hazes junior niet uit wat er met de erfenis van zijn vader gebeurt. Dat zei de zanger bij RTL Boulevard in reactie op de juridische zaak tussen zijn zus Roxeanne en moeder Rachel. Die zaak gaat onder meer over de vraag of Rachel zichzelf erfgenaam mag blijven noemen van André Hazes senior.

“Misschien is dat het vreemde, maar niets verbaast me meer”, vertelde Hazes, die in gesprek met het medium liet weten weer goed contact te hebben met zijn zus. “Ik heb me nooit echt druk gemaakt om een erfenis of zo, en dat is ook wat ik er ooit mee bedoelde te zeggen, waarom ik me er niet mee bemoeide. Voor mij is één ding belangrijk: dat er goed om wordt gegaan met de naam Hazes.”

Met “dat kutgeld” kunnen ze volgens hem “doen wat ze willen”. “Dat boeit me oprecht geen reet.”