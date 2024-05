Aflevering Oplichters Aangepakt offline na zelfmoord oplichter

De oplichter uit de nieuwste aflevering van Oplichters Aangepakt zou zichzelf enkele dagen na de uitzending van het leven hebben beroofd. Dat melden bronnen in het AD. Presentator Kees van der Spek deelde eerder deze week al op Instagram dat de betreffende aflevering offline werd gehaald vanwege het overlijden van “een van de betrokkenen” uit de uitzending. Van der Spek had “nauw contact” met de familie en “samen besloten om de aflevering offline te halen”.

RTL maakt niet bekend om wie het gaat, maar volgens het AD betreft het een man die een ouder Nederlands echtpaar bedroog dat naar Spanje wilde verhuizen. Na de uitzending zou hij op Facebook veel bedreigingen hebben ontvangen. Deze dreven hem uiteindelijk “tot wanhoop”, zo vertelt ondernemer Willem Miermans, die ook kort in de uitzending te zien is, aan de krant.

Ontdaan

Van der Spek zegt tegen het AD zich “ontzettend verdrietig” te voelen. “Dit overstijgt het belang van mijn programma. Journalistiek en juridisch hebben we geen fouten gemaakt of onjuistheden verspreid in de uitzending. Maar niemand wil dit soort uitkomsten. Daarover ben ik erg ontdaan.” Hij kan op “nadrukkelijk verzoek van de nabestaanden” niet verder ingaan op de kwestie.

Juridische stappen

Ondernemer Miermans laat verder weten juridische stappen tegen Oplichters Aangepakt te overwegen. Volgens Miermans was de uitzending “schadelijk voor mijn bedrijf en voor mijzelf”. Zijn bedrijfslogo zou in beeld zijn geweest en “in verband zijn gebracht” met de oplichting.

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 0800-0113 en de chat op 113.nl