Advocaat verdachte moord Peter R. de Vries vraagt om tekenverbod

De advocaat van een van de hoofdverdachten in de zaak over de moord op Peter R. de Vries heeft de rechtbank verzocht om een tekenverbod voor zijn client. In de rechtbank mogen verdachten niet gefotografeerd worden, maar wel getekend. Dat is vastgelegd in de persrichtlijn.

Krystian M. zou als tussenpersoon de moord op De Vries hebben aangestuurd. Hij zit altijd met een capuchon en mondkapje op in de rechtszaal. De rechter heeft al meerdere keren gevraagd of hij die af wil doen, maar dat weigert hij omdat hij niet getekend wil worden. Ook woensdag deed de rechter opnieuw een “dringend, maar niet dwingend” verzoek om in ieder geval zijn mondmasker af te doen. “Wij kunnen u niet dwingen, maar het zou wel gewaardeerd worden”, zei de rechter.

Veiligheid

M.’s advocaat Ronald van der Horst deed vervolgens een formeel bezoek aan de rechtbank ervoor te zorgen dat M. niet getekend kan worden. “Hij is hier heel standvastig in, dit is voor hem heel belangrijk dat hij niet herkenbaar is.” Dat heeft volgens hem ook te maken met veiligheid, M. zou onder zware druk staan vanuit het criminele circuit.

Overigens is M. eerder al getekend zonder mondkapje en capuchon. De rechtbank zal later over dit verzoek beslissen.

De Vries (64) werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam, na een optreden in RTL Boulevard. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.

