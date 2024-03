Actrice Kristen Stewart te gast in Nederlandse podcast De Lesbische Liga: ‘Gigantisch bucketlistmoment’

Kristen Stewart is zaterdag te horen in de podcast De Lesbische Liga van Annefleur Schipper en Vera Siemons. Ook is het interview te zien op YouTube. Volgens Schipper is de actrice “zonder twijfel de belangrijkste openlijk queer-actrice van het moment in Hollywood”. Aanleiding voor het gesprek is de film Love Lies Bleeding, waarin de 33-jarige Stewart speelt.

Het interview is opgenomen tijdens de Berlinale, het internationale filmfestival van Berlijn. Voor Schipper en Siemons was het gesprek “een gigantisch bucketlistmoment”. Het tweetal sprak ook Rose Glass, die Love Lies Bleeding heeft geregisseerd. “Bovenal zijn we ontzettend blij met de representatie van dit soort queerfilms op het witte doek anno 2024, de lesbische filmrevolutie is begonnen!”, aldus Siemons.

De aflevering van De Lesbische Liga is zaterdag vanaf 10.00 uur te beluisteren. Op dezelfde tijd verschijnt het video-interview op het YouTube-kanaal van De Lesbische Liga.

Beeld: Getty Images