Acteur Robert de Hoog wordt opnieuw vader

Robert de Hoog en zijn vriendin Sophie Dros verwachten hun tweede kindje. Op Instagram delen de 35-jarige Mocro Maffia-acteur en zijn vriendin het babynieuws.

“Het leven de afgelopen tijd”, schrijft het stel bij een serie foto’s. Op een van de foto’s houden Robert en Sophie een positieve zwangerschapstest vast. Ook delen ze een screenshot van hun WhatsAppgesprek. “Mag ik deze aan? Daarin zie je m’n buik nie”, stuurt Sophie met een foto waarop ze de trui van haar vriend draagt.

Kees

In augustus 2021 verwelkomden Robert en Sophie hun eerste kindje, zoon Kees. Robert uitte destijds op Instagram zijn trots op zijn zwangere vriendin. “Het is bijzonder om te zien hoe sterk je bent en hoeveel je aankan, want zwanger zijn is niet alleen een roze wolk”, schreef hij.

Beeld: Reni van Maren