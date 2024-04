Aangifte gedaan tegen Johan Derksen

De Friese tak van discriminatie.nl gaat aangifte doen tegen Johan Derksen om zijn uitspraak over Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop. Dat heeft de directeur van het meldpunt en kenniscentrum Tûmba, Mirka Antolovic, donderdagmiddag gezegd. Vrijdag neemt ze contact op met de politie om een afspraak te maken.

Bij het meldpunt discriminatie.nl zijn nu 680 klachten binnengekomen over de uitspraak die Derksen dinsdag deed in het programma Vandaag Inside (VI). De Hoop is geboren in Ethiopië en opgegroeid in Friesland. Derksen zei dat De Hoop geen Fries is, net zoals de presentator zelf geen Surinamer is. Eerder zei Antolovic al dat die tekst “wel degelijk naar de huidskleur” verwijst, maar nog niet wist of de uitspraak volgens de wet racistisch is.

Voorzitter van het landelijke discriminatie.nl Sjaak van der Linde heeft een gesprek met Talpa aangevraagd. Op die uitnodiging is nog geen reactie gekomen, aldus Antolovic. Eerder gaf Talpa aan niet in gesprek te gaan met de presentatoren van VI. Derksen gaf op zijn beurt in de VI-aflevering van woensdagavond aan geen excuses te maken. “Want het was niet racistisch bedoeld. Het was gewoon een opmerking”, aldus de analist.

De Hoop gaat zelf geen aangifte doen. “Om heel eerlijk te zijn heb ik niet zoveel tijd en zin in deze flauwekul”, aldus het GroenLinks-PvdA-Kamerlid eerder.