Aangifte tegen BNNVARA-presentator Khalid Kasem om oplichting

Tegen voormalig advocaat en BNNVARA-presentator Khalid Kasem is begin april aangifte gedaan om oplichting. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving van het AD. Volgens de krant is de aangifte gedaan door een advocaat, maar hier wil het OM niks over zeggen.

Het AD bracht begin januari naar buiten dat Kasem in zijn tijd als advocaat onder meer een ambtenaar van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zou hebben omgekocht om een cliënt eerder vrij te krijgen. De krant zou hier opnames van hebben.

Eind maart meldde de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten geen aanwijzingen te hebben gevonden voor omkoping, of pogingen daartoe, van selectiefunctionarissen door de presentator. Degene die de aangifte heeft gedaan is het niet eens met dit oordeel. Een woordvoerder van het OM laat weten dat eerst het onderzoek van de Rijksrecherche wordt afgewacht voordat de aangifte beoordeeld wordt. Hij weet niet hoelang dit nog duurt.

BNNVARA liet eind april weten niets te kunnen zeggen over de toekomst van Khalid Kasem bij de omroep. Sophie Hilbrand maakte tot begin dit jaar een talkshow in de vooravond met Kasem. Maar de oud-advocaat legde eind januari zijn werk neer nadat hij in verband werd gebracht met omkoping. Pauw vervangt hem sindsdien. Eerder zei BNNVARA dat Kasem in elk geval tot juni niet op televisie te zien zou zijn.