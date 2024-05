3JS en Red Limo Quartet brengen eerbetoon aan Joost klein

De 3JS en de Red Limo Quartet hebben een eerbetoon gebracht aan Joost Klein zaterdagavond bij een optreden in het Kennemer Theater in Beverwijk. De muzikanten speelden het nummer Europapa, dat Klein zou laten horen bij de finale van het Eurovisie Songfestival.

“Een beladen avond in Nederland”, schrijft 3JS-bandlid Jan Dulles op Instagram. Bij het bericht deelt hij de video van het optreden. “Het Eurovisie Songfestival staat voor ‘verbinding’ tussen de landen d.m.v. muziek. Dat is de boodschap die ze willen uitdragen.”

Maar “juist degene die een lied maakte over 1 Europa zonder grenzen…. mocht vanavond niet meedoen”, vervolgt hij. “Na vanavond zijn we nóg een stuk verder verwijderd van die eenheid. Joost en zijn boodschap hadden erbij moeten zijn vanavond. Vandaar dit eerbetoon.”

Clouseau

Ook de Belgische band Clouseau liet het nummer Europapa horen bij hun optreden zaterdag op het festival Rock Affligem in Affligem. “Joost, we still love you baby”, wordt in de camera gezegd, zo is op Instagram te zien. Daarna wordt het nummer Europapa gedraaid, waarbij het publiek meezingt.

Klein werd zaterdag gediskwalificeerd voor het Eurovisie Songfestival om een incident met een cameravrouw.