Actrice Liza Minnelli komt over met memoires

Actrice Liza Minnelli werkt aan haar memoires. Het is volgens ET Online de bedoeling dat het boek in 2026 verschijnt, als de actrice haar 80e verjaardag viert. Het boek wordt uitgegeven door Grand Central Publishing.

“Het is mijn verdomde verhaal, en ik ga het delen met de wereld”, aldus Minnelli. Zij belooft in het boek openhartig te vertellen over alle pieken en dalen in haar leven en carrière.

De actrice werd wereldberoemd met haar rol in de musicalfilm Cabaret, waarvoor zij in 1973 een Oscar won. Minnelli behoort tot het selecte gezelschap van EGOT-winnaars, sterren die een Emmy, een Grammy, een Oscar en een Tony hebben.

Lady Gaga

Na het succes van Cabaret belandde Minnelli, de dochter van Judy Garland en regisseur Vincente Minnelli, in een dal. Drank en drugs eisten in deze grimmige jaren hun tol van de actrice. Ook op liefdesgebied kreeg Minnelli het in die tijd zwaar te verduren; twee huwelijken strandden binnen zes jaar. Zij vond zichzelf eind jaren tachtig muzikaal opnieuw uit met synthpopduo Pet Shop Boys, wat leidde tot het album Results.

Minnelli meed de laatste jaren bewust de spotlights vanwege haar fragiele gezondheid. Haar laatste grote publieke optreden was bij de Oscars van 2022, toen zij naast Lady Gaga in een rolstoel op het podium verscheen.