Loiza Lamers ten huwelijk gevraagd

Loiza Lamers en haar vriend Jelle Ploeg gaan trouwen. Het 29-jarige model werd tijdens haar recente vakantie ten huwelijk gevraagd.

“The one where we got engaged”, schrijft Lamers op Instagram, een waarschijnlijke verwijzing naar de afleveringtitels van de sitcom Friends. Deze begonnen altijd met ‘The One’.

Op een bijgevoegde foto is te zien dat Lamers wordt verrast door Ploeg en op een tweede beeld toont ze haar verlovingsring. Lamers en Ploeg hebben al drie jaar een relatie.