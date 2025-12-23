Humberto Tan langs bij Martijn Krabbé in seizoensafsluiter RTL Late Night

Tekst: Dunya Diercks

Talkshow RTL Late Night gaat met winterstop, maar sluit 2025 af met een wel héél bijzondere gast: Martijn Krabbé. Presentator Humberto Tan gaat bij hem en zijn vrouw Deborah langs voor een persoonlijk gesprek. Het interview is vanavond om 22:08 uur te zien op RTL 4.

Martijn maakte in januari bekend dat hij lijdt aan uitgezaaide longkanker en dat hij niet meer beter zal worden. ‘Mijn casemanager zegt dat ik mazzel heb dat ik die eerste maanden ben doorgekomen. Ik krijg immunotherapie en scans en ja, die kunnen goed of slecht uitvallen. Je rolt elke zes weken opnieuw de dobbelsteen’, zei hij destijds.

Lees ook: Martijn Krabbé deelt heftige gezondheidsupdate: ‘Zonder kans op genezing’

Televizier-ring

Het nieuws sloeg bij heel Nederland in als een bom. Tijdens de uitreiking van de Televizier-ring in oktober werd hij door het publiek geëerd met de Televizier-Ring voor Beste Presentator. Tijdens het gesprek met Humberto laat hij dat fragment, waarin Martijn een staande ovatie krijgt, aan hem zien. ‘Ja ik kan hier niet naar kijken’, zegt Martijn geëmotioneerd. ‘Moet ik het stoppen? Dit is toch mooi man?’, vraagt Humberto. ‘Ja nou ja’, zegt Martijn, ‘en toch kan ik hier niet naar kijken.’ Vindt hij het ongemakkelijk?, vraagt Humberto. Martijn herpakt zich: ‘Heel ongemakkelijk ja. Als dit applaus nou mag zijn voor iedereen die een strijd voert tegen met kanker, dan zou ik dat begrijpen.’ Hij wijst naar de camera’s: ‘Dus deze is voor jullie.’

Lees ook: Staande ovatie voor Martijn Krabbé bij winst Televizier-Ring voor Beste Presentator

Eer

Dat Martijn ondanks alle ellende zijn deuren opent voor RTL Late Night-presentator Humberto, vindt laatstgenoemde een enorme eer. ‘Het gesprek met Martijn is buitengewoon persoonlijk. Mooi hoe hij, samen met Deborah, dit interview vooral wilde doen om anderen te inspireren. En dat is gebeurd’, laat hij weten.

Beeld: RTL