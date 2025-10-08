Vriendin Peter R. de Vries niet aanwezig bij hoger beroep: ‘Ondraaglijk’

Tekst: Denise Delgado

Tahmina Akefi, de partner van de in 2021 doodgeschoten Peter R. de Vries, laat weten dat het voor haar ‘ondraaglijk’ is om aanwezig te zijn bij de behandeling van het hoger beroep in de moordzaak. Woensdag las haar advocaat een schriftelijke verklaring van haar voor in de beveiligde rechtbank op Schiphol. Ze noemt de moord op haar geliefde ‘onvoorstelbaar wreed’. “De gedachte om opnieuw geconfronteerd te worden met de verdachten is ondraaglijk,” aldus Akefi.

Uit zelfbescherming heeft Akefi daarom besloten de zittingen deze week en later deze maand niet bij te wonen. De kinderen van De Vries en hun moeder maken donderdag gebruik van hun spreekrecht. Zij waren deze week wel aanwezig bij de zittingen.

Negen mannen staan terecht

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, na een optreden in RTL Boulevard. Negen dagen later overleed hij aan zijn verwondingen. Negen mannen staan terecht voor betrokkenheid bij de moord, waaronder de vermoedelijke uitvoerders en degene die hen zou hebben aangestuurd.

Weer een puzzelstuk gelegd

In haar verklaring zegt Akefi te hopen dat ‘de onderste steen boven komt’ en duidelijk wordt wie de opdrachtgever is geweest. Met de aanhouding van Raily B. in april lijkt volgens haar ‘weer een puzzelstuk te zijn gelegd’. B. zou onder andere betalingen aan de verdachten hebben geregeld.

De puzzel is echter nog lang niet compleet, stelt Akefi. Pas als alle feiten op tafel liggen, ‘kan echte rouwverwerking plaatsvinden.’

