Vierde aanklaagster Marius Borg Høiby: ‘Het ging alleen om mijn lichaam’

Tekst: Denise Delgado

De vierde vrouw die Marius Borg Høiby beschuldigt van verkrachting, verklaarde in de rechtbank van Oslo dat hij ‘kil en gestrest’ werd op haar hotelkamer. Volgens haar veranderde zijn houding na een aanvankelijk gezellige avond. Noorse media deden verslag van de zitting.

De vrouw zegt dat ze Marius op een feestje ontmoette en dat hij daar eerst een goede indruk maakte. In de hotelkamer sloeg dat om: ‘Het ging alleen nog maar om mijn lichaam… dat was waar hij in geïnteresseerd was.’ Beiden hadden alcohol gedronken; volgens haar gebruikte Marius ook cocaïne.

Omslag in hotelkamer

Na de ontmoeting op het feestje gingen de twee naar haar hotelkamer. Waar hij eerder ‘zorgzaam’ leek en geïnteresseerd in haar als persoon, voelde dat volgens de vrouw plots anders. ‘Het beeld dat ik van hem had als zorgzaam en dat hij om me gaf, dat hij geïnteresseerd was in mij als persoon, veranderde.’

Grensoverschrijding

De vrouw stelt dat ze later in slaap viel en vervolgens is aangerand. Ze zegt dat Marius daarbij intieme handelingen verrichtte en dat er beeldmateriaal is gemaakt. De politie heeft volgens het dossier 27 video’s en vier foto’s van die nacht veiliggesteld.

Tijdlijn

Het incident zou in november 2024 hebben plaatsgevonden, drie maanden nadat de politie al een onderzoek naar Høiby was gestart. De vrouw verklaarde dat hij bang was om gezien of gefotografeerd te worden en meerdere keren vroeg om haar telefoon te mogen controleren.

Het gaat om verklaringen van een vermeend slachtoffer, waarover in Noorse media wordt bericht. De rechter moet zich nog buigen over de geloofwaardigheid en de juridische duiding van de aantijgingen. Marius ontkent de beschuldigingen.

BEELD: ANP