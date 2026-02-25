Verloofde Sylvia Geersen 90 dagen langer vast

Tekst: Denise Delgado

Het Openbaar Ministerie meldt dat Piet van S. (61), de verloofde van Sylvia Geersen (40), nog eens 90 dagen langer in voorlopige hechtenis blijft. Van S. werd eind januari in Marbella aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een grootschalige drugshandelzaak in Spanje.

Eerder had de rechter-commissaris al bepaald dat hij twee weken langer vast moest blijven, zonder beperkingen. Woensdag is die periode opnieuw verlengd, dit keer met negentig dagen. Volgens zijn advocaat, Sander Janssen, is Van S. het niet eens met de beslissing en wordt er hoger beroep ingesteld.

Aanhouding in Marbella

Van S. werd eind januari in Spanje gearresteerd in het onderzoek naar grootschalige drugshandel. In de zaak zijn in totaal zes personen aangehouden.

Tijdens de actie werden onder meer 857 kilo MDMA en 82 kilo pillen in beslag genomen, aldus het OM.

Lees ook: Verloofde Sylvia Geersen overgeleverd aan Nederland

Twee weken geleden droegen de Spaanse autoriteiten Van S. over aan Nederland. Het OM gaf eerder aan dat Spanje akkoord ging met het overleveringsverzoek.

Reactie Sylvia

De arrestatie kwam kort na de verloving van Geersen en Van S. De realityster reageerde destijds aangeslagen: ze noemde het ‘verschrikkelijk’, zei dat haar geluk instortte en benadrukte niets te weten van de beschuldigingen.

Bekijk ook:

BEELD: ANP