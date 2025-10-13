Verdachte in zaak dood broer S10 ontkent betrokkenheid: ‘Ik ben onschuldig’
13/10/2025
De 30-jarige Richie F. uit Hoorn staat in Haarlem terecht, maar houdt vol dat hij niets te maken heeft met de dood van de tweelingbroer van zangeres S10. “Ik heb niets te maken met de gijzeling en niets te maken met zijn dood. Ik ben onschuldig.” zei hij maandag in de rechtbank.
Het Openbaar Ministerie verdenkt F. van vrijheidsberoving en doodslag. Volgens het OM werd de 24-jarige broer van Stien den Hollander vastgehouden in een flat, waarna hij geen andere uitweg zag dan van het balkon te springen. Hij overleed op 19 juni 2025 aan zijn verwondingen.
De tekst gaat verder onder de afbeelding.
Lees ook: Tweelingbroer van S10 overleden
Verdachte blijft in detentie
De advocaat van F. pleitte voor opheffing van het voorarrest. Camerabeelden zouden aantonen dat F. niet in de woning was op het moment van de fatale val. Het OM wil hem echter in detentie houden, omdat hij eerder die dag wel in de flat aanwezig zou zijn geweest en betrokken bij het plan voor de gijzeling.
Vijf verdachten aangehouden
In totaal zijn vijf verdachten aangehouden; drie zitten nog vast. Het onderzoek loopt nog tot volgend jaar, en het OM sluit niet uit dat er nog meer arrestaties volgen. De rechtbank beslist dinsdag of F. blijft vastzitten.
S10 zelf was maandag niet aanwezig, maar haar moeder volgde de zitting vanaf de publieke tribune.
Bekijk ook:
Lees ook: S10 kondigt nieuwe samenwerking aan
BEELD: ANP
LEES OOK
Uit andere media
Deze sterrenbeelden krijgen nog voor de feestdagen een positief bericht
Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken