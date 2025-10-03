(file) Sean 'diddy' Combs Found Guilty On 2 Of 5 Counts

Sean ‘Diddy’ Combs vraagt om tweede kans: ‘Het spijt me’

Tekst: Denise Delgado

03/10/2025

Een dag voor zijn strafoplegging heeft Sean ‘Diddy’ Combs (55) de rechter een brief gestuurd waarin hij berouw toont. De artiest neemt volledige verantwoordelijkheid voor zijn daden en vraagt om genade, ‘niet alleen voor mij, maar ook voor mijn kinderen’. Er is 11 jaar cel tegen hem geëist.

Vier pagina’s lang

“Allereerst wil ik mijn excuses aanbieden en oprecht sorry zeggen voor al het leed en de pijn die ik anderen heb aangedaan”, schrijft Diddy in de vier pagina’s tellende brief volgens het Amerikaanse entertainmentsite Deadline in de brief aan de rechter. Hij noemt de afgelopen jaren de zwaarste van zijn leven. “Ik neem de volledige verantwoordelijkheid (…) Het spijt me zo voor het leed dat ik heb veroorzaakt, maar ik begrijp dat woorden nooit genoeg zullen zijn.”

Ex Cassie Ventura

Ook sprak hij over zijn gewelddadige verleden met ex Cassie Ventura: “De scène en de beelden van hoe ik Cassie aanviel, spelen elke dag opnieuw af in mijn hoofd. (…) Het was volkomen fout om mijn handen te leggen op de vrouw van wie ik hield.”

Kinderen tekort gedaan

De rapper zegt gebroken en vernederd te zijn, maar wil zijn leven beteren. “De oude ik stierf in de gevangenis en een nieuwe versie van mij werd herboren.” Hij benadrukt dat hij voor het eerst in 25 jaar nuchter is en zijn kinderen niet opnieuw wil teleurstellen. “Ik heb mijn kinderen als vader tekort gedaan.”

Vrijdag hoort Diddy zijn straf. Aanklagers eisen minstens elf jaar cel, terwijl zijn advocaten pleiten voor veertien maanden. De rechter kan hem maximaal twintig jaar opleggen.

BEELD: ANP

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

