Mogelijke poging tot zelfdoding Joran van der Sloot; Netflix werkt aan Holloway-docu

Tekst: Denise Delgado

Joran van der Sloot (38) is vrijdag medisch behandeld nadat hij zwaargewond werd gevonden in zijn cel in Peru. Dat meldt het ministerie van Justitie en Mensenrechten van Peru. Volgens de krant ‘La República’ zou het gaan om een poging tot zelfdoding.

Joran werd, tijdens het uitdelen van het ontbijt, aangetroffen door personeel van de streng beveiligde en beruchte gevangenis Challapalca. Dat maakt het ministerie bekend in een verklaring op X.

#Comunicado | Sobre el estado de salud del interno Joran van der Sloot, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informa lo siguiente: pic.twitter.com/sAJHsOxoYQ — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) December 13, 2025

Incident in de cel

Volgens La República zou het gaan om een suïcidepoging van de Nederlander. Het gaat naar verluidt om een incident in zijn eigen cel, waarbij snel is ingegrepen door bewaarders en medisch personeel.

Stabiele toestand

Volgens de verklaring die door diverse media wordt geciteerd, kreeg Joran direct hulp en is hij gestabiliseerd. Zijn toestand is volgens diezelfde bronnen inmiddels stabiel, al blijft hij onder observatie in de gevangenis.

Flores en Holloway

Joran zit een celstraf van 28 jaar uit voor de moord op Stephany Flores. Zij werd in 2010 dood gevonden in een hotelkamer die op zijn naam stond. In 2023 kreeg hij daarbovenop twintig jaar cel voor het afpersen van de moeder van Natalee Holloway; Joran heeft inmiddels bekend dat hij Holloway gedood zou hebben, maar is hier nog niet voor veroordeeld.

Netflix-documentaire

Twee dagen geleden maakte Netflix bekend een driedelige documentaire te maken over de verdwijning van Holloway, waarin haar moeder volgens de streamingsdienst voor het eerst het volledige verhaal zou vertellen. Die aankondiging valt samen met het nieuws over het mogelijke celincident van Joran.

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 113 of 0800-0113 of chat via 113.nl.

BEELD: ANP