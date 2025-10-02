Kim Kardashian Ray J

Kim Kardashian en Kris Jenner klagen Ray J aan om smaad

Tekst: Denise Delgado

02/10/2025

Opnieuw drama rond de Kardashians: Kim Kardashian en haar moeder Kris Jenner hebben zanger en acteur Ray J aangeklaagd wegens smaad, schrijft TMZ. Volgens de realitysterren heeft hij hen in een reeks uitspraken onterecht in een kwaad daglicht gezet.

RICO-zaak tegen de familie

In een livestream beweerde Ray J onder meer dat de federale overheid een onderzoek naar de Kardashians zou hebben geopend. ‘Het is erger dan Diddy‘, zei hij daarbij, verwijzend naar de rapper die de afgelopen jaren veelvuldig onderwerp was van rechtszaken. Ook suggereerde Ray J eerder in een documentaire dat er mogelijk een RICO-zaak (red. een Amerikaanse wet tegen georganiseerde misdaad) tegen Kim en haar familie liep, een wet die doorgaans wordt gebruikt bij criminele organisaties.

Valse beschuldigingen

Advocaat Alex Spiro stelt dat Kardashian en Jenner zich gedwongen voelden een klacht in te dienen vanwege de ‘valse en ernstige beschuldigingen’. Ze eisen daarbij een schadevergoeding.

Sekstape

Ray J had in het verleden een relatie met Kim Kardashian en kwam destijds al in de publiciteit door de beruchte sekstape die van hen uitlekte.

Patrick Mcmullan Archives
Ray J en Kim in 2006

Kim Kardashian was eerder betrokken bij de rechtszaak rond de gewapende overval in Parijs in 2016, waarbij juwelen ter waarde van miljoenen werden buitgemaakt. Dit jaar kwam er eindelijk meer duidelijkheid. Bekijk de video hieronder:

