K3-zangeres Julia Boschman niet vervolgd na ‘vluchtmisdrijf’

K3-zangeres Julia Boschman (23) wordt niet vervolgd voor een mogelijk vluchtmisdrijf na een verkeersongeluk in Antwerpen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan ‘RTL Boulevard’.

Aanrijding met 14-jarige fietser

Het ongeval gebeurde op 12 december in het centrum van Antwerpen. Julia reed vanaf een oprit de weg op en botste daarbij op een passerende fietser. Het 14-jarige meisje kwam ten val en raakte lichtgewond.

Eerder ontstond ophef omdat Julia de plek van het ongeluk verliet voordat de politie arriveerde. Volgens de berichten zou zij wel eerst haar contactgegevens hebben achtergelaten bij het slachtoffer, omdat ze door moest naar een werkafspraak.

Studio 100 liet eerder weten dat de zangeres erg geschrokken was en dat ze niet van plan was om haar verantwoordelijkheid te ontlopen. Het management benadrukte dat er geen sprake was van de intentie om zich aan de gevolgen van het incident te onttrekken.

