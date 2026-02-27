Portretten Hanne, Marthe, Julia Van K3

K3-zangeres Julia Boschman niet vervolgd na ‘vluchtmisdrijf’

Tekst: Denise Delgado

27/02/2026

K3-zangeres Julia Boschman (23) wordt niet vervolgd voor een mogelijk vluchtmisdrijf na een verkeersongeluk in Antwerpen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan ‘RTL Boulevard’.

Aanrijding met 14-jarige fietser

Het ongeval gebeurde op 12 december in het centrum van Antwerpen. Julia reed vanaf een oprit de weg op en botste daarbij op een passerende fietser. Het 14-jarige meisje kwam ten val en raakte lichtgewond.

Lees ook: Relatie K3-zangeres Julia Boschman gestrand

Eerder ontstond ophef omdat Julia de plek van het ongeluk verliet voordat de politie arriveerde. Volgens de berichten zou zij wel eerst haar contactgegevens hebben achtergelaten bij het slachtoffer, omdat ze door moest naar een werkafspraak.

Studio 100 liet eerder weten dat de zangeres erg geschrokken was en dat ze niet van plan was om haar verantwoordelijkheid te ontlopen. Het management benadrukte dat er geen sprake was van de intentie om zich aan de gevolgen van het incident te onttrekken.

Lees ook: Julia van K3 had moeite met berichten over mogelijke affaire

Julia maakt nog altijd deel uit van K3. In de video hieronder reageren de zangeressen op de reünieconcerten van de K3 Originals.

Bekijk ook

BEELD: ANP

LEES OOK

Martijn Lakemeier en Delfina Chaves vinden elkaar ‘nog steeds heel leuk’
Dít is hoe prinses Laurentien haar dochter Eloise steunt
Natasja onthult René’s grootste angst na postaatkanker: ‘Gaat hij het nog wel doen?’
Zien: Máxima in gesprek met vluchtelingen en raakt geëmotioneerd

Uit andere media

Party Ferry Doedens Talpa

Aftakeling Ferry Doedens: wat doet dit met zijn imago?
Weekend Princess Laurentien Of The Netherlands & Eloise Of The Netherlands Attend The My Lima Lima In The Hague

Dít is hoe prinses Laurentien haar dochter Eloise steunt
Vriendin Makelaar Mandy

Makelaar Mandy: ‘We houden elkaars hand vast. Verstrengeld’
Sante Wakker Voor Je Wekker

Wakker vóór je wekker: kun je beter opstaan of je nog even omdraaien?
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise