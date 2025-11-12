Premiere Now You See Me 3 Jada Borsato

Jada Borsato ’trots’ op vader na zware rechtszaak

Tekst: Denise Delgado

12/11/2025

Jada Borsato (22) laat weten trots te zijn op haar vader Marco na de recente rechtszaak tegen hem. “We zijn blij dat het achter de rug is. En we zijn ook heel trots op papa en hoe hij het heeft gedaan,” Dat zei ze voor de camera van ‘Shownieuws’.

Volgens Jada heeft haar vader zijn verhaal in de rechtbank kunnen doen en dat ‘supergoed gedaan’. Ze ervoer dat de rechters hem serieus namen en het dossier goed kenden. “Nu is het afwachten wat de uitspraak van de rechter is. En we hopen natuurlijk dat dat de juiste uitspraak zal zijn.”

Kapot van de emotie

Eind oktober stond Marco Borsato voor de rechter op verdenking van ontucht met een minderjarige. De zanger was zichtbaar emotioneel, iets wat Jada veel deed. Jada vond het heftig om hem ‘kapot van de emotie’ te zien. Maar aan de andere kant vind ze haar vader ook ‘heel krachtig’. “Dat hij daar is gaan staan en vechten voor wat hij waard is, daar kan ik alleen maar ongelooflijk trots op zijn als dochter.”

Jada vertelt dat haar vader inmiddels weer wat energie heeft weten te verzamelen. Het gezin staat de komende tijd nog een moeilijke periode te wachten. “Maar dat is ook iets wat we al jarenlang hebben moeten doen. We zijn het inmiddels ook gewend. We staan in ieder geval achter hem en dat weet hij. En daar hebben we nooit een geheim van gemaakt. Het is nu afwachten en hopen dat de rechters dat ook inzien.”

