Home Alone-acteur Daniel Stern aangeklaagd om vermeend inhuren escort

Tekst: Denise Delgado

De zaak tegen Home Alone-acteur Daniel Stern (68) wordt toch voor de rechter gebracht. De Amerikaan zou een sekswerker hebben willen inhuren en is in Californië aangeklaagd. Dat melden Amerikaanse media. De zitting staat voor dinsdag gepland.

Niet naar zitting

Entertainmentsite TMZ verwacht dat de Home Alone-acteur zelf niet naar de zitting gaat. In plaats daarvan zou alleen zijn raadsman aanwezig zijn om de verdediging te voeren. Eerder werd gemeld dat Daniel er met een boete vanaf kwam, nadat hij in Camarillo, Californië, geprobeerd zou hebben een escort te regelen. Nu kiest justitie alsnog voor een steviger aanpak. Daniel heeft publiekelijk nog niet gereageerd.

Van boete naar aanklacht

Vorige week klonk nog dat Daniel enkel een boete had gekregen voor het pogen in Camarillo een escort in te huren. De autoriteiten treden nu toch zwaarder op, wat resulteert in een aanklacht in Californië.

Bekend van Home Alone

Daniel is vooral bekend als de schurk Marv uit de eerste twee Home Alone-films. Naast zijn acteercarrière is hij actief als beeldhouwer.

Geen reactie

De acteur heeft nog geen publiek commentaar gegeven op de kwestie. Ook via zijn omgeving is geen reactie naar buiten gebracht.

