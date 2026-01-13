Home Alone-acteur Daniel Stern aangeklaagd om vermeend inhuren escort
13/01/2026
De zaak tegen Home Alone-acteur Daniel Stern (68) wordt toch voor de rechter gebracht. De Amerikaan zou een sekswerker hebben willen inhuren en is in Californië aangeklaagd. Dat melden Amerikaanse media. De zitting staat voor dinsdag gepland.
Niet naar zitting
Entertainmentsite TMZ verwacht dat de Home Alone-acteur zelf niet naar de zitting gaat. In plaats daarvan zou alleen zijn raadsman aanwezig zijn om de verdediging te voeren. Eerder werd gemeld dat Daniel er met een boete vanaf kwam, nadat hij in Camarillo, Californië, geprobeerd zou hebben een escort te regelen. Nu kiest justitie alsnog voor een steviger aanpak. Daniel heeft publiekelijk nog niet gereageerd.
Van boete naar aanklacht
Vorige week klonk nog dat Daniel enkel een boete had gekregen voor het pogen in Camarillo een escort in te huren. De autoriteiten treden nu toch zwaarder op, wat resulteert in een aanklacht in Californië.
Bekend van Home Alone
Daniel is vooral bekend als de schurk Marv uit de eerste twee Home Alone-films. Naast zijn acteercarrière is hij actief als beeldhouwer.
Geen reactie
De acteur heeft nog geen publiek commentaar gegeven op de kwestie. Ook via zijn omgeving is geen reactie naar buiten gebracht.
