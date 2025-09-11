‘Echte Ferry Bouman’ Janus van Wesenbeeck binnenkort voor de rechter

Tekst: Denise Delgado

Voor velen is Ferry Bouman uit Undercover hét gezicht van de Nederlandse drugswereld. Maar in werkelijkheid zou het personage gebaseerd zijn op Eindhovenaar Janus van Wesenbeeck (63). Hij zit alweer maanden vast op verdenking van drugshandel en verschijnt op 10 oktober voor de rechter in Den Bosch.

Crystal meth en cocaïne

Janus werd in juli samen met een handlanger opgepakt in Eindhoven. Ontsleutelde PGP-berichten zouden aantonen dat hij betrokken was bij de handel in crystal meth en cocaïne. Volgens het Eindhovens Dagblad gaat het om zaken die enkele jaren geleden plaatsvonden. Tijdens de pro-formazitting krijgt Janus mogelijk de kans om zelf te reageren op de aanklachten.

Drugsbaron

Zijn criminele loopbaan begon in de jaren tachtig. Eerst in de hasjhandel, later in xtc. Er zouden miljoenen pillen zijn verhandeld en Janus groeide uit tot een grote speler in het drugsmilieu. In de biografie Drugsbaron van journalist Vico Olling vertelt hij uitgebreid over zijn levensverhaal, waarin ook meerdere mislukte moordaanslagen aan bod komen.

Hoewel hij officieel met ‘pensioen’ was, kwam hij opnieuw in opspraak. Niet alleen door de verdenking van nieuwe drugszaken, maar ook door zijn conflict met Netflix. De streamingdienst ontkent dat Undercover op zijn verhaal gebaseerd is. Janus accepteert dat niet en eist tientallen miljoenen euro’s schadevergoeding wegens imagoschade.

