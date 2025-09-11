Ferry Bouwman Netflix Janus

‘Echte Ferry Bouman’ Janus van Wesenbeeck binnenkort voor de rechter

Tekst: Denise Delgado

11/09/2025

Voor velen is Ferry Bouman uit Undercover hét gezicht van de Nederlandse drugswereld. Maar in werkelijkheid zou het personage gebaseerd zijn op Eindhovenaar Janus van Wesenbeeck (63). Hij zit alweer maanden vast op verdenking van drugshandel en verschijnt op 10 oktober voor de rechter in Den Bosch.

Crystal meth en cocaïne

Janus werd in juli samen met een handlanger opgepakt in Eindhoven. Ontsleutelde PGP-berichten zouden aantonen dat hij betrokken was bij de handel in crystal meth en cocaïne. Volgens het Eindhovens Dagblad gaat het om zaken die enkele jaren geleden plaatsvonden. Tijdens de pro-formazitting krijgt Janus mogelijk de kans om zelf te reageren op de aanklachten.

Lees ook: Undercover fans opgelet: Netflix komt met vervolg

Drugsbaron

Zijn criminele loopbaan begon in de jaren tachtig. Eerst in de hasjhandel, later in xtc. Er zouden miljoenen pillen zijn verhandeld en Janus groeide uit tot een grote speler in het drugsmilieu. In de biografie Drugsbaron van journalist Vico Olling vertelt hij uitgebreid over zijn levensverhaal, waarin ook meerdere mislukte moordaanslagen aan bod komen.

Lees ook: Frank Lammers: ‘Nederlandse film kleurt te veel binnen de lijntjes’

Hoewel hij officieel met ‘pensioen’ was, kwam hij opnieuw in opspraak. Niet alleen door de verdenking van nieuwe drugszaken, maar ook door zijn conflict met Netflix. De streamingdienst ontkent dat Undercover op zijn verhaal gebaseerd is. Janus accepteert dat niet en eist tientallen miljoenen euro’s schadevergoeding wegens imagoschade.

Bekijk ook:

BEELD: NETFLIX

LEES OOK

Conflict tijdens B&B Vol Liefde reünie: Ingrid en Rinus over klussen
Marlijn Weerdenburg baalt van ontbreken Moltalk, hint op eigen variant
Had koningin Elizabeth terminale kanker? Paleisbutler heeft het antwoord
Wendy van Wanten openhartig over relatie met prins Laurent: ‘Clément is uit liefde gemaakt’

Uit andere media

Weekend B&B Vol Liefde

Reünie B&B Vol Liefde: wie zijn nog samen en wie niet?

Woensdagavond om 21.30 uur werd de reünie van B&B Vol Liefde uitgezonden. De deelnemers blikten onder leiding van Leonie ter Braak terug op hun ervaringen en vertelden hoe het hen na het programma is vergaan.
Party B&B Vol Liefde

Dit gebeurde op de reünie van B&B Vol Liefde

Woensdagavond om 21.30 uur kwam de reünie van B&B Vol Liefde op Videoland. De deelnemers blikten samen met Leonie ter Braak terug op hun avontuur en vertellen hoe het hen is vergaan na het programma. Er kwamen zowel oude liefdes als nieuwe verhoudingen voorbij.
Vriendin 8 tips om van je thuiswerkplek een gezellige en productieve omgeving te creëren

Dit is waarom het belangrijk is om een eigen werkplek te maken

Tegenwoordig werken we bijna allemaal deels vanuit huis. Wat een beste aanwinst kan zijn. Het scheelt reistijd, je bent thuis wanneer de boodschappen worden bezorgd en je staat niet in de file. Maar wie aan de keukentafel gaat zitten werken omdat dat nou eenmaal ‘zo gezellig’ is, doet zichzelf toch te kort. Het hebben van een eigen werkplek in huis heeft namelijk flink wat voordelen.
Sante Vrouwenhanden Met Nagellak

Dit stofje in nagellak is vanaf nu verboden (en wie weet heb jij het nog in huis)

Ben jij in het bezit van een flinke nagellakverzameling? Dan kan het zomaar zijn dat je potjes hebt waarin TPO zit. En dit stofje mag vanaf september 2025 in de hele EU niet meer verkocht worden.
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise