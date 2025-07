Stem mee: welke celeb draagt de mooiste outfit tijdens Fashion Week?

Last van je nek achter de laptop? Zo voorkom je klachten

Veel mensen herkennen het wel: na een paar uur achter je laptop krijg je last van je nek, schouders of rug. Dat komt vaak doordat je te lang in dezelfde houding zit, meestal met je hoofd naar voren gebogen. Gelukkig kun je met een paar simpele aanpassingen nekklachten voorkomen of verlichten.