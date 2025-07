Stem mee: welke BN’er komt het best voor de dag tijdens de Nationale Haringpartij?

Tekst: Anna Wubben

STEM NU. Het landgoed van kasteel Nyenrode was hét decor van de 62ste Nationale Haringpartij. De dresscode die daarbij hoort, is tenue de ville. Denk aan een jurk of rok tot op of net over de knie, een mooi broekpak, een classy hakje en niet te vergeten: een feestelijke hoed. Welke BN’er vind jij het mooist gekleed?