Peter Heerschop

Emotionele Peter Heerschop over veiligheid vrouwen: ‘Iedere vrouw mag overal over straat’

Tekst: Evelien Berkemeijer

25/08/2025

Cabaretier en radiomaker Peter Heerschop heeft bij Radio 538 uitgebreid stilgestaan bij de veiligheid van vrouwen op straat. Aanleiding waren recente situaties waarin jonge vrouwen onveilig bleken te zijn wanneer ze alleen naar huis gingen.

Peter Heerschop sprak duidelijk geëmotioneerd en richtte zich tot luisteraars met een boodschap.

Vrijheid op straat

De cabaretier verwees naar de zaak van de 17-jarige Lisa. ‘Wat doet een jonge vrouw ’s nachts op de fiets? hoor ik mensen zeggen’, zei hij met nadruk: ‘Je mag ’s nachts als jonge vrouw op straat fietsen. Je mag namelijk gewoon zonder gevaar naar huis. Je mag als vrouw over straat.’ Daarna somde hij in hoog tempo willekeurige plekken op waar vrouwen zich veilig moeten kunnen voelen en besloot: ‘Iedere vrouw mag overal over straat. Zonder gedoe en gezeur en gesis en gezeik. Zonder gedreig en geduw en getrek en gescheld. Zonder de angst, op je hoede, paniek en gekijk. Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen.’

Tekst gaat verder onder video.

De nachtmerrie van Peter Heerschop

Terugkerend naar de moord op Lisa, benadrukte Peter: ‘Met ernstig geweld om het leven gekomen. In die woorden zit de hele nachtmerrie. Alles waar je je dochter voor wilt beschermen.’ Hij gaf aan dat hij zijn dochter heeft gebeld na het nieuws en zijn gedachten vooral bij de ouders en nabestaanden zijn.

Oproep aan mannen

Volgens Peter Heerschop is de wereld soms ‘verschrikkelijk lelijk’. Hij lichtte toe: ‘Lelijk omdat die niet van iedereen blijkt te zijn.’ Tot slot richtte hij zich tot alle mannen: ‘Voor alle mannen: vraag je de komende weken elke dag eventjes af: heb ik vandaag de straat wat veiliger gemaakt?’

Lees ook: Vrouw die Jay-Z beschuldigde van verkrachting ‘voor de deur geïntimideerd door zijn medewerkers’

FOTO: ANP

Uit andere media

Sante Paniekaanval, stress, huilen, verdriet, paniek, angst Woman Crying, Lying In Bed Covering Face

Paniek uit het niets? Dit is wat je lichaam je wil vertellen

Je hebt een goede dag gehad, alles lijkt mee te zitten en toch gebeurt het: je lichaam begint te trillen, je keel voelt alsof hij wordt dichtgeknepen en je hart slaat op hol. Het overvalt je volledig, juist op een moment dat je dacht te kunnen ontspannen. Dit is de verwarrende realiteit van een paniekaanval in rust.
Party Portretten Van Kleinkunstenaar Gover Meit.

Gover Meit 38 jaar: de man achter Stefano Keizers en Donny Ronny

Vandaag, 24 augustus, mag Gover Julius Samuel Meit 38 kaarsjes uitblazen. Het grote publiek kent hem sinds 2015 als zijn excentrieke alter ego Stefano Keizers, maar tegenwoordig staat hij als cabaretier onder de naam Donny Ronny op de planken.
Weekend Forest Lodge

Column: Van cottage naar paleis?

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 34 Daar gaan ze weer: nog maar net lijkt de laatste verhuisdoos uitgepakt of de volgende verhuis wagen rijdt alweer voor. William en Kate pakken dit najaar hun leven in Adelaide Cottage in, om het een paar straten verderop weer uit te pakken in Forest Lodge, midden in Windsor…
Vriendin Vrouw draagt een tussenjas van HEMA over een roze jurkje, gecombineerd met een rode handtas

Met deze tussenjas van HEMA draag je je zomeroutfits tot diep in de herfst – nu flink afgeprijsd

Sta je ’s ochtends voor je kast te dralen omdat het net te fris is voor je zomerjurk, maar nog te warm voor een dikke jas? Dan is deze tussenjas van HEMA precies wat je nodig hebt. En goed nieuws: hij is nu flink afgeprijsd.
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien