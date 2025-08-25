Emotionele Peter Heerschop over veiligheid vrouwen: ‘Iedere vrouw mag overal over straat’
25/08/2025
Cabaretier en radiomaker Peter Heerschop heeft bij Radio 538 uitgebreid stilgestaan bij de veiligheid van vrouwen op straat. Aanleiding waren recente situaties waarin jonge vrouwen onveilig bleken te zijn wanneer ze alleen naar huis gingen.
Peter Heerschop sprak duidelijk geëmotioneerd en richtte zich tot luisteraars met een boodschap.
Vrijheid op straat
De cabaretier verwees naar de zaak van de 17-jarige Lisa. ‘Wat doet een jonge vrouw ’s nachts op de fiets? hoor ik mensen zeggen’, zei hij met nadruk: ‘Je mag ’s nachts als jonge vrouw op straat fietsen. Je mag namelijk gewoon zonder gevaar naar huis. Je mag als vrouw over straat.’ Daarna somde hij in hoog tempo willekeurige plekken op waar vrouwen zich veilig moeten kunnen voelen en besloot: ‘Iedere vrouw mag overal over straat. Zonder gedoe en gezeur en gesis en gezeik. Zonder gedreig en geduw en getrek en gescheld. Zonder de angst, op je hoede, paniek en gekijk. Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen.’
De nachtmerrie van Peter Heerschop
Terugkerend naar de moord op Lisa, benadrukte Peter: ‘Met ernstig geweld om het leven gekomen. In die woorden zit de hele nachtmerrie. Alles waar je je dochter voor wilt beschermen.’ Hij gaf aan dat hij zijn dochter heeft gebeld na het nieuws en zijn gedachten vooral bij de ouders en nabestaanden zijn.
Oproep aan mannen
Volgens Peter Heerschop is de wereld soms ‘verschrikkelijk lelijk’. Hij lichtte toe: ‘Lelijk omdat die niet van iedereen blijkt te zijn.’ Tot slot richtte hij zich tot alle mannen: ‘Voor alle mannen: vraag je de komende weken elke dag eventjes af: heb ik vandaag de straat wat veiliger gemaakt?’
